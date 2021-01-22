Водночас Бюро схвалило проведення дебатів стосовно отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи відхилило обговорення ситуації з правами людини в Криму на сесії, що відбудеться протягом 25-28 січня.

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на власні джерела, обізнані з ситуацією.

Водночас Бюро схвалило проведення дебатів з питань високих технологій, свободи слова і стосовно отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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Зимова сесія ПАРЄ: що відомо

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-28 січня онлайн та очно у Страсбурзі. Українська парламентська делегація братиме участь в роботі січневої сесії.

Постійна делегація Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи пропонуватиме створити в ПАРЄ неформальну групу "Кримська платформа".

Також, Україна після затримання Навального ініціює в ПАРЄ дебати про відновлення санкцій проти РФ.

Російська делегація в ПАРЄ ініціює проведення дебатів щодо мовного питання в Україні.

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Автор: УНІАН