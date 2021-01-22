Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-28 січня у Страсбурзі / фото flickr.com/parliamentaryassembly
Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи відхилило обговорення ситуації з правами людини в Криму на сесії, що відбудеться протягом 25-28 січня.
Про це повідомляє LB.ua із посиланням на власні джерела, обізнані з ситуацією.
Водночас Бюро схвалило проведення дебатів з питань високих технологій, свободи слова і стосовно отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
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Зимова сесія ПАРЄ: що відомо
- Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-28 січня онлайн та очно у Страсбурзі. Українська парламентська делегація братиме участь в роботі січневої сесії.
- Постійна делегація Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи пропонуватиме створити в ПАРЄ неформальну групу "Кримська платформа".
- Також, Україна після затримання Навального ініціює в ПАРЄ дебати про відновлення санкцій проти РФ.
- Російська делегація в ПАРЄ ініціює проведення дебатів щодо мовного питання в Україні.
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