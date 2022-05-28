Справжні переговори можливі, якщо Росія залишить південь України та відведе війська

Росія бреше, звинувачуючи Україну у відмові від переговорів.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, у Москві знову генерують брехню, стверджуючи, що Україна відмовляється від переговорів.

"Справжні переговори можливі, якщо Російська Федерація відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська", - наголосив він.

За словами Подоляка, допоки ці умови не виконані "переговори веде окрема "делегація" на лінії фронту".

Переговори України та РФ: що варто знати

Раніше в Офісі президента України заявили, що Росія живе ілюзіями "воєнних перемог", через що переговори з нею неможливі. Дипломатичні бесіди можуть поновитися лише за вказівкою Зеленського.

Тим часом глава держави вважає, що Україна має повернути території, які були окуповані після 24 лютого. Тільки після цього можна знову сісти за стіл переговорів.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що в переговорному процесі між Росією і Україною "спостерігається застій". Обговорюється лише обмін полоненими, а бесіди про припинення вогню відійшли на другий план.

У суботу, 28 травня, відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

За повідомленням Кремля, "окрему увагу приділено стану справ на переговорному треку". Володимир Путін стверджує, що Росія нібито готова до відновлення діалогу, який нібито "перебуває в замороженому стані з вини Києва".

Своєю чергою федеральний уряд Німеччини інформував, що канцлер Німеччини і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ.

"Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне розв'язання конфлікту", - наголосила німецька сторона.

Французька сторона за підсумками перемовин також інформує, що Путіна закликали якнайшвидше погодитися на прямий діалог з президентом Зеленським.

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