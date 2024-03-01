Подоляк зазначив, що Україна категорично ніколи цих умов не приймала.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про так звані "мирні пропозиції РФ навесні 2022-го", про які написало видання The Wall Street Journal.

Про це йдеться у його Telegram. "РФ масштабно заходить в іншу країну й масово вбиває громадян цієї країни. Мета – захоплення території, переформатування держави, пряма та опосередкована окупація. На першому й наступних етапах переговорів (Білорусь/Туреччина) РФ ультимативно вимагає віддати їй уже окуповані території та юридично від них відмовитися, відмовитися від своєї суб'єктності (невступ до альянсів, відмова від культурної та інформаційної ідентичності), відмова від власної армії. Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції?" - пояснив Подоляк.

Також він нагадав, що після тактичних поразок у північних областях України та втечі з Київщини розкрилися масові факти геноцидних практик РФ та її справжніх намірів в Україні, що остаточно унеможливило будь-які контакти з РФ.

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"Висновок простий. Жодних реальних можливостей домовитися не було. Умови капітуляції РФ не змінювала. Україна категорично ніколи цих умов не приймала", - підкреслив радник голови ОП.

За його словами, сьогодні РФ знову ж таки хоче знищити Україну, але шукає можливості виторгувати собі оперативну паузу, щоб закінчити мілітаризацію, розширити мобілізацію й на наступному етапі масштабувати бойові дії.

"Питання: навіщо періодично повертатися до неіснуючої теми й намагатися видати відомі капітулятивні вимоги РФ за щось нове, що абсолютно точно не могло привести до "миру"? Чому потрібно продовжувати не розуміти, що таке масштабне вторгнення РФ мало закінчитися лише капітуляцією України на кровожерливих умовах РФ, а не привести до "миру"? - підкреслив Подоляк.

Ймовірні переговори України з РФ

Видання The Wall Street Journal написало, що президент Росії Владімір Путін публічно натякнув, що буде відкритий до переговорів про припинення війни в Україні на умовах Москви. При цьому можливі контури угоди, якої хоче РФ, можна побачити в проекті мирного договору, розробленому російськими та українськими учасниками переговорів у квітні 2022 року.

WSJ зазначило, що згідно з документом, датованим 15 квітня 2022 року, учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках", позбавивши її можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу і залишивши Крим під фактичним контролем Росії.

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