Друге засідання ініціював Зеленський

Верховна Рада 2 листопада збереться двічі. Пленарне засідання заплановане на 10:00, а позачергове - на 16:00.

Про це зазначено в порядку денному парламенту.

В ході пленарного засідання народні депутати продовжать розглядати поправки до державного бюджету на 2022 рік. Всього залишилося близько 300 поправок, але розглядати будуть тільки основні, а саме – прожитковий мінімум та мінімальної зарплати.

Читайте такожЕксперт спрогнозував, що буде з курсом долара та євро до кінця 2021 рокуКрім того, планують усунути неточності або неузгодженості в прийнятих законах:

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (№2203);

Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№ 5459-1);

Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№ 5599).

Позачергове засідання заплановане на 16:00. Його ініціював президент Володимир Зеленський.

Основною темою стала протидія пандемії коронавірусу. Нардепи спробують посилити покарання за підробку та покупку фейкового COVID-сертифіката.

Читайте такожВ "Дії" з'явилася нова можливість для отримання COVID-сертифікатаКрім того, розглянуть законопроекти про зміни до:

Кодекс адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції;

Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів;

до статті 9-2 ЗУ "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання;

ЗУ "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність до деяких законодавчих актів;

ЗУ "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій.

Держбюджет-2022

Кабінет Міністрів 15 Вересня затвердив проект Державного бюджету на 2022 рік.

Документом передбачено зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від ВВП, скорочення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП - близько 4%.

21 вересня 2021 року Рада прийняла до розгляду проект держбюджету на 2022 рік.

20 жовтня Верховна Рада розпочала процедуру розгляду державного бюджету України в першому читанні, підтримавши постанову щодо висновків і пропозицій Комітету з питань бюджету.

Автор: Анастасія Горбачова