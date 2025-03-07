Подоляк не вважає, що Зеленський зробив помилку.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що під час сварки з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський не зробив жодної помилки, і Україна не повинна вибачатися перед США за цей конфлікт. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Le Point.

"Він був абсолютно правий і за формою, і за змістом, намагаючись донести до наших американських партнерів ключову думку: без чинення тиску на Росію нічого зроблено не буде. Домогтися позитивних результатів, розраховуючи на добровільні поступки Москви, неможливо. Без примусу Росії неможливі мирні переговори... Тому ми не будемо вибачатися за ймовірну помилку, якої не було", - заявив радник керівника ОП.

Водночас він підкреслив, що в України був і залишається один ворог - Володимир Путін і Російська Федерація. А Дональд Трамп залишається партнером України, незважаючи на всі бурхливі дискусії останніх днів. Подоляк зазначив, що Україні необхідно продовжувати підтримувати конструктивні стосунки зі США і вирішувати розбіжності в рамках двосторонніх відносин.

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Він також заявив, що ця зустріч "у певному сенсі виявилася корисною".

"Підкреслюючи наші відмінності, ми можемо прояснити свої погляди. На відміну від нас, США продовжують вважати, що Росія - це країна, з якою можна вести переговори. Виклавши наші розбіжності, я сподіваюся, що ми потім досягнемо консенсусу щодо низки пунктів: ми не можемо вести переговори з Росією; вона не хоче миру; вона продовжує бомбардувати цивільне населення; вона не хоче глобалізованого світу, в якому домінують Сполучені Штати", - зазначив Подоляк.

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8 лютого у Вашигтоні планувалося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США, однак Зеленський у прямому ефірі жорстко посперечався з Трампом.

Після цього Трамп заявив, що "президент Зеленський не готовий до миру" і що "він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті".

4 березня ЗМІ повідомили, що Білий дім ухвалив рішення зупинити військову допомогу Україні. При цьому CNN зазначав, що однією з причин було бажання американських чиновників отримати від президента України Володимира Зеленського вибачення після п'ятничної сварки з Трампом.

Пізніше Зеленський заявив, що зустріч із Трампом пройшла не так, як передбачалося, і що настав час зробити все правильно.

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