За словами Подоляка, зараз Кремль намагається змусити Київ до переговорів.

Росія вимагає від України переговорів, оскільки має обмежені ресурси для війни. На сьогодні окупанти знаходяться на піку своїх територіальних претензій і розуміють, що в майбутньому ЗСУ за допомогою західної зброї будуть проводити відвоювання захоплених територій.

Про це сказав 24 каналу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це процес не настільки швидкий, як нам би хотілося. Ми повинні це розуміти. Ресурсу у російської армії ще достатньо. Це божевільна орда, тобто їх дуже багато. Вони не вважають, що людей треба берегти - і йдуть, і йдуть", - розповів він.

"Тому сьогодні вони хочуть ультимативно зафіксувати статус-кво. Домовитися з нами про часткове перемир'я і зафіксувати нову лінію розмежувань - Мінськ-3", - додав Подоляк.

За його словами, дії ворога прогнозовані, оскільки росіяни розуміють, що шансу у них більше може не бути.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією - це не діалог, а ультиматум з її боку. Також Зеленський назвав покидьками росіян за їх нові фейки про Україну.

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