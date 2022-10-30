Радник керівника ОП впевнений, що РФ втратила можливість сидіти за цивілізованим столом і вести переговори з США.

Суб'єктам Російської Федерації настав час зрозуміти, що вже нема можливості повернутися назад, у січень 2022 року.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter.

"Суб’єктам із РФ час зрозуміти: у них вже немає опції "Повернутися назад, у січень 2022-го". І переговорів із США та місця за цивілізованим столом для них теж немає. Є лише геноцид в Україні, війна, яку вони мають програти, і трибунал, на якому отримають свої пожиттєві терміни", - наголосив Подоляк.

Відео дня

Завершення війни в Україні

29 жовтня президент Володимир Зеленський пояснив, від чого залежить завершення війни, яку розпочала Російська Федерація, вторгнувшись на територію суверенної України. Президент заявляє, що закінчити війну складно, бо це залежить від багатьох факторів, які усі об'єднані одним принципом - бажанням цивілізованого і демократичного світу допомогти Україні виграти у війні.

Водночас Зеленський просить Сполучені Штати Америки надати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, танки Abrams і авіацію. Глава держави переконаний, що надання Україні американських танків стане прикладом для європейців також почати передавати танки.

26 жовтня Зеленський наголосив, що Росія повинна почати поважати територіальну цілісність, суверенітет і кордони України для налагодження діалогу у майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: