Згідно зі ст. 344, ч.1 Кримінального кодексу України, організаторам підставної політичної акції загрожує позбавлення волі терміном до трьох років.

Національна поліція почала розслідування провокації проти нардепа Дубінського – "Слуга народу") - несанкціонованого мітингу під американським посольством нібито на його захист.

Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувавши відповідну виписку з ЄРДР.

Згідно зі ст. 344, ч. 1 Кримінального кодексу України, організаторам підставної політичної акції загрожує позбавлення волі терміном до трьох років.

"Упевнений, організаторів провокацій під американським посольством швидко знайдуть і ми дізнаємося, хто підставляє Президента", - написав політик.

Нагадаємо, 19 січня під посольством США був організований несанкціонований мітинг, метою якого організатори назвали «підтримку Олександра Дубінського», нещодавно внесеного до списку санкцій США. Однак сам депутат заперечує свою причетність до цієї акції і вважає його черговою провокацією.

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Автор: УНІАН