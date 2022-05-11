Там зазначили, що в даний час жодна держава не виступає проти членства України в ЄС.

Процедура вступу України до Євросоюзу передбачає певні етапи, тому назвати певну дату складно.

Про це заявив заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, Україна вже передала дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. В даний час Єврокомісія розглядає українські відповіді.

"Є процедура вступу будь-якої країни до Європейського Союзу... Уряд зробив свою роботу гідно. Президент України передав другу вагому частину... Зараз м'яч на боці Європейської комісії - їм потрібен час", - сказав Жовква.

За його словами, українська сторона називає терміни до кінця травня і просить Єврокомісію "працювати швидко", як це робить Україна.

"Далі - статус кандидата під час засідання Європейської ради, який ми очікуємо в червні. А потім будемо говорити, тому що далі почнуться переговори. І зараз сказати, в який день, місяць або рік це станеться – не зможе ніхто, тому що ми ще навіть не почали переговори", – зазначив він.

Жовква сказав, що в даний час жодна держава не виступає проти членства України в ЄС, навіть навпаки – підтримують прагнення нашої держави.

"Тут абсолютно позитивна тенденція, тому будемо надалі посилювати її", — підсумував Жовква.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина підтримує надання повноправного членства України в Євросоюзі у майбутньому, після отримання Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Також вчора стало відомо, що Угорщина підтримає Україну під час розгляду питання її членства в ЄС.

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