У свою чергу очільник області Олег Синєгубов розповів, що 2020 рік насправді для Полтавщини був роком будівництва, доріг та медицини, як і планувалося.

Під час робочої поїздки до Полтавської області та на відкритті приймально-діагностичного і рентгенологічного відділень обласної лікарні імені Скліфосовського Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов позитивно оцінив перебіг президентської програми «Велике будівництво» на Полтавщині.

«Я приємно здивований побаченими об’єктами медицини, які цього року добудовані в регіоні. Полтавська область виконала програму «Велике будівництво» сповна. Майже всі об’єкти з переліку добудовані, залишилося завершити лише 3, – сказав Олексій Чернишов. – Дякую команді голови Полтавської облдержадміністрації за ефективну роботу та співпрацю в цьому році».

У свою чергу очільник області Олег Синєгубов розповів, що 2020 рік насправді для Полтавщини був роком будівництва, доріг та медицини, як і планувалося.

«Були великі плани щодо реалізації президентської програми «Велике будівництво» і переважну більшість об’єктів уже завершені. Як от наприклад, приймальне відділення обласної лікарні. На решті приймальних відділень активно ведуться ремонтні роботи, на початку 2021 року вони будуть збудовані, – розповів Олег Синєгубов. – 25 із 29 амбулаторій уже теж добудовані, 4 здадуть до кінця 2020 року. Школи, дитячі садки, спортивні споруди теж ми так само завершуємо до кінця грудня».

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов також розповів, що програма «Велике будівництво» буде продовжена у 2021 році і доповнена новим переліком об’єктів.

«Сьогодні в Полтаві ми бачимо, що програма себе зарекомендувала і вона змінює на краще життя українців. Тому наступного року будемо інвестувати у розвиткові проєкти, проєкти економічного розвитку, які створюють додану вартість і нові робочі місця. Це соціально-економічні об’єкти: школи, садочки, спортивні майданчики, лікарні. Полтавщині ж раджу особливу увагу звернути на туристичний напрямок, реконструкцію та промоцію місць відпочинку та перлин туризму. Саме цією частиною програми «Велике будівництво» слід зайнятися вже за два тижні», – резюмував Міністр.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН