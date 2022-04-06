УНІАН зібрав факти про біографію та висловлювання Володимира Жириновського.

6 квітня 2022 року Держдума РФ повідомила, що помер Володимир Жириновський. Це вже не перше повідомлення про смерть російського пропагандиста, але раніше таку інформацію спростовували. Причиною смерті Жириновського, імовірно, став коронавірус. Йому було 75 років.

Лідер ЛДПР Жириновський відомий своїми вкрай агресивними коментарями про Україну і країни Заходу. Пропагандист завжди закликав приєднати Україну і Білорусь до Росії, і не визнавав національну самодостатність українців.

Володимир Жириновський біографія

Володимир Вольфович Жириновський народився в казахстанському місті Алмати в багатодітній родині. При народженні мав прізвище Ейдельштейн. Вищу освіту здобув у МДУ на історико-філологічному факультеті. Відслужив в армії і отримав звання полковника запасу.

Політикою почав цікавитися в студентські роки. У 1989 році створив Ліберально-демократичну партію, яку пізніше очолив. У 1991 році вперше балотувався на пост президента Росії і зайняв 3 місце.

У 1993 році Жириновський став депутатом Держдуми. Брав участь у всіх президентських виборах до 2011 року. Жириновський отримав славу вкрай ексцентричного і агресивного політика, який не соромився нецензурно висловлюватися на адресу західних політиків і неодноразово закликав до війни. Він також влаштовував бійки зі своїми опонентами в Держдумі.

Одружився на подрузі юності Галині Лебедєвій. У Жириновського є син від дружини, а також позашлюбні син і дочка.

Жириновський: скандали і висловлювання

У 2014 році запропонував створити Середньоазіатський Федеральний округ, А до його складу включити Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Киргизію і Таджикистан.

Вважав, що Казахстан побудували російські колоністи, а мільйони казахів мають російське коріння і тому не мають широких прав. Жириновському заборонили в'їзд на територію Казахстану.

У 2013 році запропонував оточити колючим дротом Північний Кавказ, а "чеченців, дагестанців і осетин вигнати з Центральної Росії". Конфліктував з Рамзаном Кадировим.

Запропонував відновити самодержавство в Росії, а правителя називати імператором або царем.

Не вважав українців братнім народом і неодноразово закликав приєднати Україну до Росії, підтримав ідею про постачання в ЛНР і ДНР зброї.

Жириновський не раз влаштовував бійки з іншими політиками, в тому числі з жінками, а також обливав їх водою і нецензурно висловлювався в присутності опонентів. "Жертвами" Жириновського були Борис Нємцов, Ксенія Собчак, Стелла Дубовицька, Алла Пугачова, Євгенія Тишковська.

Цитати Жириновського про Україну