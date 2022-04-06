Смерть Жириновського вже неодноразово спростовували.

Українофоб, лідер ЛДПР Володимир Жириновський помер.

Про це на засіданні у парламенті Росії заявив голова Держдуми В’ячеслав Володін.

"Нам треба перервати нашу з вами роботу. Нам щойно повідомили. Після тривалої хвороби помер Володимир Вольфович Жириновський", - сказав Володін.

Інформацію про смерть Жириновського російські політики поширювали ще 25 березня, проте одразу спростовували.

Жириновського госпіталізували: що відомо

ЗМІ повідомили про госпіталізацію українофоба Володимира Жириновського 9 лютого. За даними джерел російських медіа, у політика діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом.

При цьому спершу в партії інформацію заперечували, а потім додали, що лідер ЛДПР перебуває у московській клініці у стабільному стані і навіть дистанційно займається робочими справами.

Тим не менше, як стверджували співрозмовники у партії на умовах анонімності, росіянина під’єднали до апарату ШВЛ. Його стан важкий.

Понад те, стало відомо, що Жириновський кілька тижнів приховував від колег інфікування, щоб буцімто не дискредитувати російську вакцину, яку він вколов собі 8 разів.

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