Померла заступниця міністра освіти і науки, колишня в.о. міністра Любомира Мандзій.
Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook.
"Сумна новина. Після важкої хвороби відійшла у вічність українська освітянка Любомира Мандзій. Пані Любомира була дуже потужним професіоналом, таких людей називають світочами науки", - йдеться у повідомленні.
Довідка УНІАН. Мандзій народилася у 1973 році на Львівщині.
Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. Кандидат політичних наук, доцент.
1 вересня 2019 року призначена на посаду заступника міністра освіти і науки України.
У період з 25 березня 2020 року по 25 червня 2020 року виконувала обов’язки міністра освіти і науки України.