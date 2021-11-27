Любомира Мандзій померла внаслідок тяжкої хвороби.

Померла заступниця міністра освіти і науки, колишня в.о. міністра Любомира Мандзій.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook.

"Сумна новина. Після важкої хвороби відійшла у вічність українська освітянка Любомира Мандзій. Пані Любомира була дуже потужним професіоналом, таких людей називають світочами науки", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Мандзій народилася у 1973 році на Львівщині.

Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. Кандидат політичних наук, доцент.

1 вересня 2019 року призначена на посаду заступника міністра освіти і науки України.

У період з 25 березня 2020 року по 25 червня 2020 року виконувала обов’язки міністра освіти і науки України.

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Автор: Катерина Жирій