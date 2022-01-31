Група послів G7 з підтримки реформ в Україні оприлюднила пріоритетні напрямки співпраці з Україною у 2022 році.

Посли країн "Великої сімки" (Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія і Японія) повідомили про головні очікування від реформ в Україні у 2022 році.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті головування Німеччини у "Групі підтримки" послів G7 в Україні.

Група послів G7 з підтримки реформ в Україні оприлюднила пріоритетні напрямки співпраці з Україною у 2022 році.

Так, за напрямком "Справедливі та стійкі інституції" посли чекають на зміни у судовій реформі, протидії корупції та в напрямку ефективного врядування та інституцій.

У зв'язку з цим йдеться про запобігання та протидії корупції в судовій системі, зокрема шляхом належного реформування Вищої ради правосуддя та забезпечення ефективної та безперешкодної роботи Етичної ради.

Також відзначається необхідність проведення комплексної реформи Конституційного суду України, включаючи запровадження нового, прозорого та конкурсного порядку добору суддів КСУ та подальше вдосконалення його регламенту, а також реструктуризація Окружного адміністративного суду міста Києва.

Крім того, відзначається важливість подальшого реформування Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань у рамках підтримки ефективної співпраці між правоохоронними органами.

Разом з тим, йдеться про підвищення ефективності, незалежності та доброчесності антикорупційних органів, включаючи НАБУ, САП і АРМА, зокрема шляхом забезпечення своєчасного, прозорого та заснованого на заслугах порядку добору кандидатів на керівні посади.

Також сказано про імплементацію та подальше доопрацювання нового Виборчого кодексу, що має бути завершено за рік до парламентських виборів 2023 року та президентських виборів 2024 року, а також удосконалення законодавства про регламент Верховної Ради України та про фінансування політичних партій.

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Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2022 року Німеччина почала головувати у "Групі семи" або "Великій сімці" (G7) - об'єднанні найбільш промислово розвинених країн (США, Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія), перейнявши головування від Великої Британії. Минулого разу Німеччина головувала у G7 у 2015 році.

На початку січня посли країн "Групи семи" назвали пріоритети своєї роботи в 2022 році. Ними стануть продовження підтримки незалежних інституцій, заходів зі зниження рівня корупції та досягнення економічного зростання України. Посли G7 наголосили, що підтримують розвиток України як сучасної, відкритої та демократичної європейської держави.

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