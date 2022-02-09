Офіційно це рішення ухвалять цього місяця.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) погодив рішення додати ще 5 осіб у санкційний список, запроваджений у зв'язку з порушенням суверенітету України.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

"Посли ЄС зараз вирішили додати ще 5 людей у санкційний список осіб у зв'язку з підривом територіальної цілісності України", - зазначив Йозвяк.

За його даними, ці люди сприяли проведенню виборів до Державної думи РФ в окупованому Криму.

Офіційно це рішення схвалять пізніше у лютому.

Нинішній санкційний список включає 177 осіб і 48 компаній.

Читайте такожГлави МЗС України та Іспанії: Болючі санкції проти РФ вже готовіЯк повідомляв УНІАН, у березні 2014 року ЄС запровадив санкції проти 150 осіб та 37 компаній через дії, які завдають шкоду або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Заходи включають в себе заморожування активів та заборону на в’їзд.

Кожного разу до завершення терміну дії санкцій ЄС ухвалював рішення продовжити їх ще на півроку. У санкційний список вносилися корективи: з нього виключали певних осіб через їхню смерть або розширювали новими іменами. Попереднього разу ЄС продовжив на півроку відповідні санкції до 15 березня 2022 року.

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