Депутат, який бере участь у судових процесах, має заздалегідь повідомляти про це голову ВР з документальним підтвердженням. У разі невідвідування засідань без поважних причин не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.

Верховна Рада України уточнила підстави, які вважаються поважними причинами для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях парламенту і засіданнях комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект № 3642 підтримали 248 народних депутатів України.

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Документом вносяться зміни до Регламенту Верховної Ради та законів про статус народного депутата і про комітети ВР.

Законом передбачено, що підставою для відсутності депутата на пленарних засіданнях Верховної Ради, які проводяться відповідно до календарного плану роботи, з поважних причин є: виконання депутатом у цей час доручень Верховної Ради, голови ВР або комітету, до складу якого входить народний депутат; відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій; тимчасова непрацездатність; отримання послуг у сфері охорони здоров’я (згідно з медичним висновком); відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, народженням дитини, догляду за дитиною, відпустка у зв'язку з одруженням чи смертю рідних, інші обставини, коли працівнику надається відпустка; документально підтверджені транспортні перешкоди, що унеможливлюють участь у засіданнях.

Внесеними змінами встановлюється, що поважними причинами відсутності депутата на пленарному засіданні є "й інші причини, пов’язані з реалізацією прав і виконанням обов’язків, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Кримінальним процесуальним кодексом України, законом України "Про Конституційний суд України".

Депутат, який бере участь у різних судових процесах, заздалегідь, але не пізніше дня проведення наступного пленарного засідання, має повідомити голову Верховної Ради заявою, до якої додається копія документа на підтвердження неможливості бути присутнім на пленарному засіданні. Йдеться про участь у провадженнях в справах про адміністративне правопорушення, у судовому процесі, кримінальному провадженні, судовому провадженні, конституційному провадженні.

Передбачено, що цей закон набере чинності з першого дня календарного місяця, наступного за днем його опублікування.

Як відомо, законом України "Про статус народного депутата України» та Регламентом Верховної Ради України передбачено, зокрема, якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань на пленарних засіданнях або у більш як 50 відсотках засідань комітету, до складу якого його обрано, такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

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Автор: Надя Пришляк