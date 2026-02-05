Українці збивають 'Шахеди' з борту транспортних літаків, - ЗМІ

За один виліт було знищено 5 ворожих безпілотників.

Українці збивають "Шахеди" за допомогою кулемета, встановленого в салоні транспотного літака, повідомляє французський телеканал "TF1".

Знімальна група телеканалу взяла участь у бойовому вильоті літака "АН-28". В репортажі йдеться, що екіпаж літака складається з 4 осіб і всі вони є цивільними, волонтерами.

"Цілі – не маленькі дрони, а моделі "Shahed", довжиною майже 3,5 метра. Екіпаж протистоїть їм на борту старого радянського літака. (АН-28, легкий двомоторний турбогвинтовий літак - УНІАН). Під лівим крилом помічено силует безпілотника . Стрілець займає позицію, двері відчинені. На безпілотник сиплеться дощ трасуючих куль, він зрештою вибухає. Літак маневрує і набирає висоту, щоб уникнути ураження уламками. Політ продовжується крізь небо, усіяне безпілотниками. Помічено другу ціль. Звук вибуху наповнює кабіну пілота. Полювання триває до світанку", - зазначають автори репортажу.

Відео дня

Також репортажі зазначають, що екіпаж літака уникає збиття дронів над населеними пунктами - лише над безлюдними місцями. Окрім ого, наголошується, що для такого полювання не застосовують якісь сучасні прилади - стрілець візуально помічає ціль і стріляє по ній з кулемета (шестиствольний кулемет "M134 Minigun" - УНІАН).

"Ми намагаємося зловити якомога більше і збити їх у безпечному місці – поля, ліси – але ніколи над будинками", – наголошує пілот. Він супроводжуватиме його кілька хвилин, чекатиме, поки він відійде від села, а потім нейтралізуватиме. Оператор намагається ідентифікувати інші цілі, але пілоти отримують наказ про посадку. Російські ракети щойно увійшли в повітряний простір України. Літак здійснює екстрену посадку на замерзлу злітно-посадковому смугу", - йдеться у репортажі.

З початку війни, стверджується в матеріалі "TF1", екіпаж цього літака збив майже 150 російських безпілотників.

Нове життя старого радянського літака

"АН-28" був розроблений КБ "Антонов" ще наприкінці 60-х років минулого століття, проте до нині випускається і експлуатується, і не лише країнами третього світу. Зокрема, нещодавно польська компанія PZL Mielec (належить американській корпорації Lockheed Martin) домовилася про виготовлення і предачу німецькій PD Sicherheit GmbH двох літаків M28 Skytruck (Аналог АН-28, що випускався в Польщі ще за її участі у радянському оборонному блоці - УНІАН).

Замовлені зараз машини будуть застосовувати для навчань сил спеціальних операцій та контртерористичних підрозділів Німеччини. Йдеться про стрибки з парашутами та скидання різних вантажів.

Вас також можуть зацікавити новини: