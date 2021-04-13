Дружина судді нібито погодилася на квартиру в центрі Києва й "винагороду" в кілька мільйонів від "Грановського".

Відомий пранкер "Джокер" поспілкувався з дружиною судді-втікача Миколи Чауса від імені колишнього депутата від "Блоку Петра Порошенка" Олександра Грановського, якого неофіційно називали "смотрящим" за судовою системою за правління п'ятого президента.

Скріншоти листування "Джокер" виклав на своєму Телеграм-каналі у вівторок ввечері.

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Дружина Чауса Світлана, за словами пранкера, "виявилася жінкою емоційною, щирою і дуже прагматичною".

"Пожурила Олександра Грановського за те, що не тримає слово і не виконав свої зобов'язання. Грановський обіцяв Чаусу поїздку до Молдови на два місяці, а запроторив на п'ять років. Як з'ясувалося з довірчого листування, Грановський також обіцяв швидко закрити справу в НАБУ і припинити нападки з боку ЗМІ, проте журналісти весь цей час не давали спокою судді Чаусу", - пише "Джокер".

За його даними, Грановський нібито обіцяв "щедре утримання" сім'ї Чауса в еміграції, а "платив копійки - ледь вистачало на каву і на ліки".

"Тим ні менш Світлана Чаус як людина практична погодилася прийняти компенсацію у вигляді квартири на Печерських липках і винагороду в кілька мільйонів. І тоді до Олександра не буде претензій", - написав "Джокер".

З повним текстом листування можна ознайомитися нижче:

Викрадення Чауса: що відомо

3 квітня стало відомо, що Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали в Молдові.

5 квітня глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

Справа судді Чауса: всі подробиці

9 серпня 2016 детективи НАБУ викрили суддю Чауса при отриманні хабара в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

6 вересня 2016 року Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, покинув територію України. Він був оголошений в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня 2016 року Комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президенті Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

11 липня 2019 року президент Володимир Зеленський під час переговорів з нинішнім президентом (тоді - прем'єром) Молдови Майєю Санду підняв питання про екстрадицію Чауса.

7 лютого 2020 року на той час керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що екс-суддя Чаус всіляко намагається уникнути екстрадиції в Україну. За його словами, "цей підозрюваний обрав тактику оскаржувати все, що можна оскаржити: спочатку він звертався за політичним притулком, потім - "у зв'язку з переслідуваннями", а коли йому було відмовлено і було вже майже готове рішення про екстрадицію, він оскаржив відмову президента Молдови в наданні йому політичного притулку".

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Автор: Іван Бойко