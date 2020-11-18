Кандидатури на ці посади має запропонувати конкурсна комісія.

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря заявляє, що нині обговорюється модель призначення і звільнення голів Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань президентом за згодою парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час форуму "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса".

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Говорячи про роботу над внесенням змін до Конституції, депутат згадала про питання порядку призначення голів НАБУ і ДБР.

"Восени 2019 року Конституційний суд України дав негативну оцінку щодо того порядку, який був запропонований в частині внесення змін до Конституції. Там передбачалося, що призначення мало здійснюватися повністю президентом. І окрім голів ДБР і НАБУ йшлося також про голів так званих незалежних регуляторних органів", - нагадала Совгиря.

Тоді, за її словами, КСУ відзначив, що є питання щодо того, що таке незалежні регуляторні органи, питання до їхнього статусу та обсягу повноважень.

"На сьогоднішній день робота ведеться в напрямку того, щоб директор НАБУ і ДБР призначався на паритетних засадах, за участі Верховної Ради та президента. Обговорюється відповідна модель, і поки що основним є те, що призначення буде здійснювати президент за згодою Верховної Ради на основі тих кандидатур, які будуть запропоновані конкурсною комісією", - розповіла депутат.

До речі, так само пропонується проводити і звільнення - президентом за згодою Верховної Ради.

"Поки що така модель є основною", - констатувала Совгиря.

Що передувало?

3 вересня 2019 року Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до ст. 106 Конституції (щодо закріплення повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, а також призначати на посади та звільняти керівників НАБУ і ДБР) (№1014).

17 грудня КСУ оприлюднив висновок, у якому йдеться про те, що надання президенту права призначати керівників НАБУ і ДБР обмежує права і свободи громадян.

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Автор: Тетяна Поляковська