Інцидент з фальшивим тестом на covid-19, який напередодні зустрічі з прем'єр-міністром Казахстану Аскаром Маміним надав міністр інфраструктури Владислав Криклій, змусив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля принести вибачення перед офіційним Казахстаном.

Про це повідомляє 112.ua.

Раніше стало відомо, що зустріч з прем'єр-міністром Казахстану Аскаром Маміним 12 листопада відбулася без участі міністра інфраструктури Владислава Криклія, якого не пустили на зустріч через виявлену підробку ПЛР-тестів. Згідно із протоколом, особи, які контактують з прем'єр-міністром Казахстану, повинні надати негативні результати тесту на коронавірус. Те, що довідки фальшиві, з'ясувала служба безпеки прем'єр-міністра Маміна.

Як повідомлялося, проти Владислава Криклія було заведено кримінальну справу за схему відкатів при сертифікації газобалонного обладнання для автовласників.

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Автор: УНІАН