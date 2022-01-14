Поліція перевіряє можливе декларування недостовірної інформації.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо мера Рівного Олександра Третяка після того, як журналісти виявили, що він надто дешево придбав новий будинок.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань опублікувало видання "Рівне Онлайн".

Поліція перевіряє повідомлення медіа про те, що міський голова Рівного у своїй декларації більш як вдвічі занизив вартість будинку, який придбав в грудні 2021 року.

Слідчі Рівненського районного управління поліції внесли до ЄРДР відомості за ч. 2 ст. 366-2 ("Умисне декларування недостовірної інформації").

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Задекларовані двоповерховий будинок і земельна ділянка під ним розташовані в селі Бармаках - майже на околиці Рівного.

За інформацією "Рівне Онлайн", будинок продавали за 220 тисяч доларів, а Олександр Третяк, відповідно до декларації, придбав його лише за 102 тисячі доларів.

Частина цієї суми - майже 72 тисячі доларів - нібито кредитні кошти. Решта - нібито власні кошти родини мера.

Однак, зауважують журналісти, навіть якби мер і його офіційно безробітна дружина не витрачали б ані копійки грошей за останні два роки, їм би все одно не вистачило на цей будинок.

"Звідки гроші у Третяка, хто йому їх і за які послуги дав, тепер буде з’ясовувати поліція", - пише видання.

Наразі у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування, за результатами мерові можуть повідомити про підозру.

Якщо факт умисного декларування недостовірної інформації буде підтверджено, Третяка можуть позбавити волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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