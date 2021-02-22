За словами глави МЗС, Україна хоче, щоб США активніше допомагали протидіяти російській агресії на Донбасі і деокупації Криму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Сполучені Штати Америки можуть зробити більше для припинення війни на Донбасі і без участі у переговорах "нормандської четвірки" за участі України, Росії, Німеччини та Франції.

Про це Кулеба повідмив в інтерв'ю на телеканалі "Прямий".

"Наша мета полягає у тому, і я не буду якось кривити душею, щоб Сполучені Штати ще активніше допомагали протидіяти російській агресії і ще активніше долучилися до трансформації всередині України для того, щоб ми змогли протидіяти тим, хто хоче затягнути країну у минуле", - наголосив він.

"Ми хочемо більш активної участі в процесі урегулювання на Донбасі. Зараз Сполучені Штати, скажімо так, спостерігають за процесом, роблять певні кроки, які впливають, але вони можуть робити більше", - сказав Кулеба.

"Навіть не ставши членом "нормандської четвірки", можна робити більше, і для мене дуже важливо було почути у виступі президента Байдена на Мюнхенській безпековій конференції слова про Україну - про те, що підтримка територіальної цілісності України є життєво важливою для Європи і для Сполучених Штатів, для трансатлантичної єдності. Тому вони можуть робити більше, будучи в "нормандській четвірці" чи не будучи. Сполучені Штати - достатньо самозабезпечена країна для того, щоби діяти за будь-яких обставин", - вважає глава МЗС.

Також Кулеба додав, що США реально багато можуть зробити для деокупації Криму.

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Позиція США щодо України: заява Байдена

19 лютого президент США Джо Байден пояснив важливість відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України: "Путін прагне послабити європейський проект і наш альянс НАТО. Він хоче підірвати трансатлантичну єдність і нашу рішучість, оскільки для Кремля значно простіше залякувати і погрожувати окремим державам, аніж вести перемовини з сильною та тісно об’єднаною трансатлантичною спільнотою".

З цієї причини відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України, наголосив Байден, і надалі має життєво важливе значення для Європи та Сполучених Штатів.

"Саме тому реагування на російську безвідповідальність і на хакерські атаки комп'ютерних мереж у Сполучених Штатах і по всій Європі та у світі відіграє критичну роль для захисту нашої колективної безпеки", - додав президент США.

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Автор: Віталій Саєнко