Клименко пройшов необхідну перевірку Офісу генпрокурора перед призначенням.

Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", - повідомив Єрмак.

За його словами, незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні.

"Боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу", - додав він.

Клименко пройшов необхідну перевірку Офісу генпрокурора перед призначенням. Зокрема, він пройшов перевірку на відповідність вимогам законів "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також доступу до державної таємниці.

Клименко – детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). За час роботи в НАБУ розслідував кримінальні провадження щодо екс-нардепа-втікача Олександра Онищенка, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Він очолював групу прокурорів у справі екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Нагадаємо, відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Україні після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС треба було звершити відбір та призначити керівника САП.

Першим керівником САП після її утворення в 2015 році став Назар Холодницький, який після низки скандалів 21 серпня 2020 року звільнився з цієї посади за власним бажанням. Після звільнення Холодницького виконувачем обов'язків голови САП з 21 серпня 2020 року став Максим Грищук. Втім, низка скарг на етапі нового конкурсу на посаду керівника САП у 2021 році перешкодила Грищуку далі претендувати на цю посаду.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня конкурсна комісія визначила Олександра Клименка новим керівником САП. Після цього кандидатуру Клименка мав затвердити генпрокурор після відповідного подання голови комісії.

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