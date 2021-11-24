Це партії: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Партія Дмитра Разумкова" і "Сила і честь".

Прохідний 5-відсотковий бар'єр долають шість партій в разі проведення виборів до Верховної Ради.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - відповідно 9% і 13%, ВО "Батьківщина" - 7% і 9%, за "Партію Дмитра Разумкова" - 5% і 7%, партію "Сила і честь" - відповідно 4% і 6%.

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При цьому, за партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 3% і 4%, партію "Наші" — відповідно 3% і 4%, ВО "Свобода" — 2% і 3,5%, Радикальну партію Олега Ляшка — 2,5% і 3%, "Партію Сергія Притули" — 2% і 2%, партію "Громадянська позиція" — 1% і 1,5%, партію "УДАР Віталія Кличка" — 1% і 1%, "Партію Шарія" — відповідно 1% і 1%, за кожну з інших політичних сил — менше 1% виборців.

За даними соціологів, порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка партії "Європейська солідарність" (з 10% до 12% серед усіх опитаних) та ВО "Свобода" (з 1% до 2%). Рівень електоральної підтримки інших політичних партій не змінився на статистично значущому рівні.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Віталій Саєнко