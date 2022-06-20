Це перша закордонна поїздка російського диктатора з початку війни в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін вперше з початку війни в Україні їде за кордон. Він збирається на Форум регіонів Собзної держави, який відбудеться у Гродно (Білорусь) наступного тижня.

Про це повідомив прем'єр Росії Михайло Мішустін під час зустрічі в понеділок у Мінську з білоруським колегою Романом Головченком, повідомляє РИА Новости.

Путін відвідає форум у компанії невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Переконаний, що майбутній Форум регіонів за участю президентів Росії та Білорусі дасть ще глибший новий імпульс міжрегіональному співробітництву", - заявив Мішустін.

Нагадаємо, що IX Форум регіонів Білорусі та Росії відбудеться у Гродно (Білорусь) 30 червня – 1 липня.

Нагадаємо, 16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

А 17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь розповів, наскільки небезпечна зібране Білоруссю угруповання військових біля українського кордону.

За його словами, угруповання білоруських військових розтягнуте від Київської області до західного кордону України, але у неї немає навіть повноцінного першого ешелону, не кажучи вже про другий. Експерт упевнений, що з тією кількістю військових Білорусі впораються українські захисники, які є в тому регіоні.

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