Пєсков заявив про готовність Путіна до контактів з ЄС за однієї умови

Кремль заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів з усіма сторонами, включаючи Європейський союз, однак не має наміру робити перший крок для відновлення контактів, повідомляє Reuters.

Заява з'явилася після публікації Financial Times, в якій стверджувалося, що лідери ЄС розглядають можливість початку контактів з Москвою на тлі незадоволеності поточними спробами врегулювання конфлікту навколо України.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта, за даними FT, зазначив, що існує "потенціал" для діалогу з Путіним і що цю ініціативу підтримує президент України Володимир Зеленський.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Москва в принципі відкрита до діалогу: "Путін готовий вести переговори з усіма. Він неодноразово це заявляв", – сказав він.

При цьому Пєсков підкреслив, що ініціатива має виходити від європейської сторони:

"Ми будемо готові рухатися вперед у нашому діалозі настільки, наскільки європейці будуть готові до цього… Однак, як неодноразово заявляв Путін, ми не будемо ініціювати такі контакти після позиції, яку зайняли європейці".

За словами Пєскова, саме європейські країни припинили контакти з Москвою після початку військового конфлікту в Україні у 2022 році.

"Російська сторона не була ініціатором повного припинення наших відносин з ЄС. Це було ініційовано Брюсселем та окремими європейськими столицями, – додав прес-секретар кремлівського диктатора.

Зазначимо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що посприяв укладенню угоди про перемир'я, яка передбачає обмін полоненими між РФ та Україною. Але попередні подібні угоди про припинення вогню швидко зривалися. Як буде цього разу – поки що невідомо.

Згідно з інформацією, перемир'я, оголошене Трампом, мало тривати 9, 10 і 11 травня. Однак уже ввечері 9 травня росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Харкові. В результаті атаки дрона постраждало п'ятеро людей.

