Голова ВР вважає, що коли розглядається питання відставки спікера, то варто б послухати самого спікера.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пропонує провести засідання фракції "Слуга народу" у понеділок, де готовий дати відповідь на будь-яке запитання щодо своєї діяльності.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п’ятницю ввечері.

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На запитання, чому він сьогодні не в Трускавці, де триває виїзне засідання фракції "Слуга народу", Разумков відповів наступним чином: "Тому що деякі функціонери, мої колеги, вирішили, що мені там не треба бути. Я думаю, що це несправедливо й неправильно… Думаю, що коли розглядається питання відставки спікера, то варто б його (спікера - УНІАН) послухати".

Голова ВР наголосив, що йому "точно немає, за що ховати очі" і що він готовий дискутувати з будь-яких питань зі своїми однопартійцями.

"За кожну свою дію я готовий відповісти, але коли це відбувається за моєю спиною, це виглядає, м’яко кажучи, непорядно. Я, на відміну від колег, запрошую в понеділок, на 18:00, на проведення фракції. Можу її організувати й у стінах парламенту, де дам кожному відповідь на будь-яке запитання щодо своєї діяльності за останні два роки", - зазначив він.

Коментуючи можливі конфлікти між ним та членами фракції "Слуга народу", Разумков наголосив, що "конфліктів немає, їх створюють..., щоб закрити багато інших питань, які сьогодні перебувають на порядку денному суспільства".

"Ми ж розуміємо, що партія "Слуга народу"... - це партія президента. Тому, коли сьогодні говорять, що це ніяк не пов’язано з позицією Банкової, я думаю, що це не так. Чи пов'язано це з позицією президента? Я думаю, що ми завтра побачимо. А те, що це пов'язано з деякими колегами, які там працюють – я в цьому впевнений", - додав Разумков.

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга народу"

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР поширюються вже давно.

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеційської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій і груп та Уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про нібито пропозиції депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

Своєю чергою, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Однак 30 Вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

Згодом прес-секретар голови ВР Ольга Туній у Facebook написала, що підписні листи "за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання Голови Верховної Ради України" готові, і ініціатори даного процесу можуть забрати їх і продовжувати процедуру відповідно до регламенту.

Джерело УНІАН у фракції "Слуга народу" висловило впевненість, що питання про відставку Разумкова буде обговорюватися в Трускавці.

Автор: Антоніна Доломанжи