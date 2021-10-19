Дмитро Разумков натякає, що наразі є членом фракції "СН".

Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат Дмитро Разумков відповів, позафракційний він нині депутат чи все ж входить до складу фракції "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання УНІАН, працювати до якого парламенського комітету він піде, Разумков зазначив: "Я пішов би до свободи слова. Я навіть листа написав Арахамії (голова фракції "СН" - УНІАН)".

На уточнення, чому він писав листа Арахамії, адже він не є членом фракції "СН", екс-спікер нагадав, що свого часу він увійшов до складу фракції "СН".

"Згідно Регламенту Верховної Ради, голова, перший заступник і заступник не входять до складу будь-якої фракції... Ця норма була також виконана. Але якихось додаткових документів, заяв про вихід або виключення - фракція не приймала рішення про виключення. Такого не було. Тому після завершення моєї каденції на цій посаді, фактично, я автоматично повертаюся до фракції", - сказав Разумков.

На уточнююче запитання, чи є наразі Разумков автоматично членом фракції "СН", він відповів: "Я думаю, що на жаль для колег так".

Також екс-спікер вважає, що мав право прийти напередодні на засідання фракції "СН". За його словами, не прийшов він туди, бо "не знав, коли буде точно".

Відповідаючи на запитання, чи писав він заяву про вихід з фракції, коли ставав головою парламенту, Разумков сказав: "Ні, не писав". На уточнення, чи таким чином він зараз "слуга народу", екс-спікер зазначив: "Такого варіанту раніше не було. Виходить, що так". При цьому, він нагадав, що на сайті парламенту він вказується як позафракційний депутат.

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Крім того, на запитання, чи формуватиме він у парламенті власну групу, Разумков висловив думку, що потрібно "формувати не свою групу, а групу тих, хто буде відстоювати ті принципи і цінності, з якими у 2019 році йшли".

"Поки був головою Верховної Ради, було трохи важко це робити. Тому що ти не можеш відстоювати і займати позицію виключно однієї фракції, навіть з якою ти прийшов, партії. А зараз буде більше часу, буде можливостей більше для того, щоб переконувати колег нарешті повернутися до всього того, що обіцялося людям у 2019 році", - сказав він і додав, що "вже переконує" депутатів, але не уточнив, скількох вже "переконав".

Своєю чергою, заступниця фракції "СН" Євгенія Кравчук у коментарі журналістам на запитання УНІАН щодо заяви Разумкова на ім'я голови фракції "СН" про входження до Комітету ВР з питань свободи слова, зазначила, що не бачила заяви про входження Разумкова до їхньої фракції. "Він зараз позафракційний", - сказала вона і додала, що так вказано на сайті ВР.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня парламент відправив голову ВР Дмитра Разумкова у відставку, а 8 жовтня обрав на його посаду Стефанчука, який був першим віце-спікером.

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Автор: Таня Поляковська