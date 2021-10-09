В "Батьківщині" заявляють, що в ніяку коаліцію з "Слугою народу" не входили і не ввійдуть.

Екс-голова Верховної Ради України Дмитро Разумков звинуватив представників фракції "Батьківщина" у походах до Офісу президента.

Разумков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" звинуватив фракцію "Батьківщина", яка голосувала за його відставку в тому, що вони ввійшли в коаліцію до "Слуги народу".

Народний депутат України Іван Крулько (фракція "Батьківщина") наголосив, що фракція голосувала за відставку, бо йдеться про представника фракції "СН", а вони перебувають в опозиції. За його словами, є "абсолютним лицемірством" говорити про нібито коаліції "СН" та "Батьківщини".

"Ні в які коаліції ми не збираємось і таких ні розмов, ні переговорів не велося і не ведеться", - наголосив Крулько.

Він зазначив, що права опозиції порушувалися за головування Разумкова, ухвалювалися закони з порушенням Регламенту і Конституції.

У відповідь, Разумков нагадав, що "Батьківщина", яка нібито в опозиції голосувала за призначення міністрів, за ухвалення бюджету. Звертаючись до Крулька Разумков запитав: "Скажіть, будь ласка, коли останній раз були в Офісі президента і зустрічалися з представниками офісу? Ви особисто?". Той відповів, що не пам’ятає. Разумков тоді додав: "Недавно. Достатньо недавно. Можна підняти і подивитися.".

Разумков підтримав слова Крулька про те, що з його відставкою "не сталося трагедії", але додав, що є застереження "чи не перетвориться парламент в казна-що" після зміни керівництва ВРУ.

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Відставка Разумкова

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

На брифінгу після голосування Разумков, з огляду на результати, висловив думку, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

Автор: Надя Пришляк