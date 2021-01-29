Президент подякував Верховній Раді за підтримку відповідних законодавчих ініціатив.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ухвалення законів про реформування СБУ в першому читанні і про створення Бюро економічної безпеки, заявивши, що Служба безпеки не буде «кошмарити» бізнес.

Про це глава держави заявив у своєму відеоблозі.

Він нагадав, що цього тижня парламент ухвалив чимало важливих документів, серед них і закон про Бюро економічної безпеки та в першому читанні – щодо реформування Служби безпеки України, і подякував народним депутатам за підтримку цих законодавчих ініціатив.

«Це були важливі пункти моєї передвиборчої програми. Ми обіцяли, що СБУ не буде займатися економікою. Ми обіцяли, що СБУ не буде «кошмарити» бізнес та підприємців. А отже, знову: ми це обіцяли – ми це зробили», – наголосив він.

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Реформа СБУ: що відомо

28 січня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ (№3196-д). Того ж дня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування і використання фінансових ресурсів держави.

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Автор: Костянтин Гончаров