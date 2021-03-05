За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,7% українців, за "Опозиційну платформу – За життя" – 14,3%, за "Батьківщину" – 12,3%.

Лідером електоральних симпатій українців у парламентському рейтингу є партія "Слуга народу" з 19,5% підтримки серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 березня.

У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

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Також за партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,7% українців, за "Опозиційну платформу - За життя" – 14,3%, за "Батьківщину" – 12,3%, за "Силу і честь" – 5,3%, за "Українську стратегію Гройсмана" – 5,3%, за Радикальну партію – 5,0%.

Решта партій мають менше 5% підтримки.

Що відомо про опитування

Методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитано 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

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Автор: Костянтин Гончаров