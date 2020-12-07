Глава МЗС переконаний, що відтепер Київ має у своєму юридичному арсеналі «додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав оновлену резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів» новим елементом правового тиску на Російську Федерацію.

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Про це йдеться у заяві глави МЗС, оприлюдненій прес-службою зовнішньополітичного відомства.

«Цьогорічна резолюція - новий елемент зростаючого правового тиску на Росію», - наголосив Кулеба. За його словами, ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Росією, залишається в центрі уваги міжнародного співтовариства, яке «розглядає перетворення Криму на величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності у регіоні». «Відтепер Україна має у своєму юридичному арсеналі додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму», - заявив Кулеба.

Оновлена резолюція проти мілітаризації Росією Криму, Чорного і Азовського морів

7 грудня Генасамблея ООН підтримала оновлену резолюцію проти мілітаризації Росією Криму, Чорного і Азовського морів. За оновлений текст резолюції проголосували 63 країни-члени ООН, утримались - 62. Проти ухвалення цієї резолюції усього проголосували 17 країн-членів ООН. Зокрема, це Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікараґуа, РФ, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

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Автор: Віталій Саєнко