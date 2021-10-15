Олексій Данілов зазначив, що над документом працювали майже два роки.

Рада національної безпеки та оборони затвердила План оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Вперше в історії сучасної України було затверджено План оборони України. Це великий документ, над яким працювали майже два роки і який чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні стоять перед нашою державою", - зазначив він.

За словами Данілова, план передбачає, які саме органи, у разі яких ситуацій та з ким мають співпрацювати, а також, яким чином до цієї співпраці долучається територіальна оборона.

Читайте такожРНБО ввела санкції проти понад 200 осіб через російські вибори в Криму та на ДонбасіНа прохання кореспондента УНІАН повідомити подробиці затвердженого плану, секретар РНБО відповів, що це перший фундаментальний документ, і він є цілком таємним.

"Цим документом ми визначаємо повністю ситуацію, пов'язану з планом оборони нашої країни, і відповідні території, про які ви кажете (про окуповані Крим і Донбас у контексті реінтеграції - УНІАН). Ми вважаємо, що це наша територія. І там є усі відповідні питання. Я не можу розголошувати усе, що там є", - сказав Данілов.

Він додав, що йдеться про узгоджений чіткий план взаємодії не лише військових органів, а й центральних органів виконавчої влади і місцевих адміністрацій.

Закон "Про основу національного спротиву": що відомо

25 травня президент Володимир Зеленський подав до ВР проект закону "Про основи національного спротиву" (№ 5557).

Також глава держави зареєстрував законопроект № 5558 щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку із прийняттям закону "Про основи національного спротиву", яким пропонує збільшити чисельність Збройних сил на 11 тис. військовослужбовців для Сил територіальної оборони.

25 травня на сайті Верховної Ради опублікували текст законопроекту. Документ врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до нього.

У законопроекті передбачено, що ведення руху опору здійснюється з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України та території, захопленій агресором (противником) під час збройної агресії.

Автор: Антоніна Доломанжи