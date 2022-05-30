Він зауважив, що Європа вагається щодо шостого пакету санкцій, адже передбачено серйозні обмеження.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Путін використовує газ як зброю. Водночас в Європі є кілька країн, які блокують санкції щодо енергоносіїв РФ.

Про це Арестович заявив під час ефіру з Марком Фейгіним.

За його словами, санкції проти енергетичного сектору РФ в ЄС блокує не тільки Угорщина, а й Хорватія. Він зауважив, що шостий пакет санкцій викликає багато дискусій в Європі, оскільки попередні запроваджувалися без проблем.

"Пам'ятаєш, скільки було дискусій про те, що Росія використовує газ та нафту як зброю. Зараз це не потрібно доводити. Ось воно наочно... Я думаю, що європейці повним черпаком сьорбнуть енергетичних відносин з РФ і зрозуміють, що це ненадійний постачальник. У будь-якій війні є правила, але тут намагаються газ використати як зброю. Простими словами: "Ми вас виморозимо за вашу підтримку України, за вашу позицію щодо Росії". Це чиста зброя", - заявив Арестович.

Він нагадав, що німецький канцлер Олаф Шольц пообіцяв якнайшвидший консенсус щодо нафтового ембарго. Крім того, в червні Україна очікує на отримання статусу кандидата на вступ в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловив впевненість, що лідери країн-членів Європейського Союзу сьогодні, 30 травня, погодять шостий пакет санкцій проти Російської Федерації.

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбєрбанку" від SWIFT.

Проти запровадження заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитись від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відтермінувавши обмеження на її імпорт із ключового трубопроводу "Дружба".

У Брюсселі 30-31 травня проходитиме засідання Європейської ради за участі лідерів ЄС, на якому будуть розглядатися санкції проти РФ.

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