Жозеп Боррель закликав посилити санкції проти РФ, щоб допомогти Україні зайняти вигіднішу позицію на майбутніх мирних переговорах.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель побоюється, що війна РФ проти України може значно затягнутися, у зв'язку з чим він виступив за подальший санкційний тиск на агресора.

Про це він заявив в ефірі радіо France Info.

Ми повинні вистояти. Війна буде довгою, агресивність дій РФ буде тільки зростати. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну засобами для боротьби, а також чинити економічний тиск на Росію – підкреслив політик.

За його словами, "російська економіка вже починає зупинятися" і подальший санкційний тиск на Росію дозволить забезпечити Україні вигіднішу позицію на майбутніх мирних переговорах.

Він також нагадав, що напередодні міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу погодили виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на озброєння для України. Тепер загальна сума на постачання зброї для України досягла 2 млрд євро.

Також Боррель висловив переконання, що "врешті-решт буде угода" по шостому пакету санкцій, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT. Проте, як стало відомо Reuters, поставки трубопровідної нафти з РФ можуть зрештою не потрапити під ембарго.

Захід примушує Україну до миру

Хоча потік зброї із Заходу все ще збільшується, а американський Конгрес тільки що схвалив пакет допомоги в розмірі 40 млрд доларів, все частіше лунають розмови про необхідність розглянути можливість припинення вогню і мирних переговорів.

На думку аналітиків журналу The Economist, зараз настав момент для того, щоб Захід продемонстрував єдність і безпрецедентну підтримку Україні, а не боязкі поради щодо "умиротворення" Путіна.

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