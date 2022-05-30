Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель побоюється, що війна РФ проти України може значно затягнутися, у зв'язку з чим він виступив за подальший санкційний тиск на агресора.
Про це він заявив в ефірі радіо France Info.
Ми повинні вистояти. Війна буде довгою, агресивність дій РФ буде тільки зростати. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну засобами для боротьби, а також чинити економічний тиск на Росію – підкреслив політик.
За його словами, "російська економіка вже починає зупинятися" і подальший санкційний тиск на Росію дозволить забезпечити Україні вигіднішу позицію на майбутніх мирних переговорах.
Він також нагадав, що напередодні міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу погодили виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на озброєння для України. Тепер загальна сума на постачання зброї для України досягла 2 млрд євро.
Також Боррель висловив переконання, що "врешті-решт буде угода" по шостому пакету санкцій, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT. Проте, як стало відомо Reuters, поставки трубопровідної нафти з РФ можуть зрештою не потрапити під ембарго.
Захід примушує Україну до миру
Хоча потік зброї із Заходу все ще збільшується, а американський Конгрес тільки що схвалив пакет допомоги в розмірі 40 млрд доларів, все частіше лунають розмови про необхідність розглянути можливість припинення вогню і мирних переговорів.
На думку аналітиків журналу The Economist, зараз настав момент для того, щоб Захід продемонстрував єдність і безпрецедентну підтримку Україні, а не боязкі поради щодо "умиротворення" Путіна.
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