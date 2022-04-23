Планується, що під час візиту Гутерреш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну.

Візит запланований на 28 квітня, повідомляє CNN.

Планується, що під час візиту Гутерреш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Також планується зустріч зі співробітниками агентства ООН для обговорення питання розширення гуманітарної допомоги Україні.

Война проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює та евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Генсек ООН закликав оголосити "Великоднє перемир'я" з четверга, 21 квітня до православної пасхальної неділі. За його словами, таке перемир'я дозволило б евакуювати більше мирних жителів з районів України, охоплених бойовими діями, а гуманітарним організаціям - надати допомогу постраждалим. Україна вже погодилася на цю пропозицію. Однак заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав позицію Заходу щодо перемир'я "суперечливою" і не позначив чіткої позиції Росії з цього приводу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Зустріч відбудеться 26 квітня в Москві.

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