Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що США "повертаються у світовий порядок з традиційними цінностями і традиційною жорсткістю стосовно тих, хто порушує правила".

Байден провів телефонну розмову з Путіним / Фото REUTERS Байден провів телефонну розмову з Путіним

Телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і російським президентом Володимиром Путіним є свідченням повернення нової американської адміністрації до світового порядку з традиційними цінностями.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна.

"Безумовно, новий президент США відразу активно включився в глобальний порядок денний. На мій погляд, телефонна розмова між Байденом і Путіним - це позначення ключового пріоритету нової адміністрації, свого роду сигнал: ми повертаємося до світового порядку з традиційними цінностями і традиційною жорсткістю стосовно тих, хто порушує правила", - зазначив Подоляк.

В ОП відзначили позицію Байдена, який заявив про свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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"Джо Байден не просто підтвердив ключову позицію щодо безумовної підтримки Америкою суверенітету і територіальної цілісності України. Але поставив питання підтримки нашого суверенітету фактично першим - в контексті загальновідомих загроз і ризиків з боку Росії проти правил і цінностей цивілізованого світу", - додав Подоляк.

Він вважає, що Росія зможе відновити відносини з США тільки в разі припинення агресивної політики.

"І найперше в цьому - припинення агресії проти України, повернення Росією всіх наших тимчасово окупованих територій, відмова від підтримки різних незаконних збройних бандформувань. Президент Байден акцентував це дуже чітко, предметно і системно", - резюмував він.

Розмова Джо Байдена з Путіним

Під час першої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Джо Байден порушив питання, зокрема щодо російської хакерської атаки на інфраструктуру компанії SolarWinds, щодо втручання у вибори в США у 2020 році, а також отруєння критика Кремля Навального. Також Байден наголосив, що США твердо відстоюватимуть свої національні інтереси.

Окрім цього, Байден у розмові з Путіним заявив про підтримку суверенітету України.

Також вони обговорили готовність країн продовжити дію нового Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START).

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Автор: Денис Прядко