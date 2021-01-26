Голова парламенту переконаний, що і надалі такі підстави не з'являться.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголошує, що підстав для дострокового припинення повноважень парламенту на сьогодні немає.

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"Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України 9-го скликання сьогодні немає. І я впевнений, надалі також не з'явиться", - наголосив Разумков.

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Автор: Тетяна Поляковська