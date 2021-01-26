Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів / фото УНІАН, Андрій Кримський
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголошує, що підстав для дострокового припинення повноважень парламенту на сьогодні немає.
Читайте такожДепутатка розповіла про шанси України усунути росіян від сесій ПАРЄЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.
"Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України 9-го скликання сьогодні немає. І я впевнений, надалі також не з'явиться", - наголосив Разумков.
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