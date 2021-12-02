Вони кажуть, що довірилися не тому джерелу.

Журналісти проекту Bihus.Info заявили, що допустили помилку в матеріалі про обшук в будинку нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це повідомляється на сторінці проекту в Facebook.

Денис Бігус розповів, що в розслідуванні були використані фотографії з іншої справи. Їх журналістам передало джерело в правоохоронних органах.

"Ми помилилися, довірившись джерелу, і приносимо вибачення підписникам. Вперше за 8 років в редакції помилка такого масштабу, що по іншому, ніж факап її не іменувати. Приносимо величезні вибачення всім нашим глядачам і колегам з інших ЗМІ, що поширили цю новину", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожІллю Киву залишили без наукового ступеняРаніше в розслідуванні Bihus.Info повідомлялося, що під час обшуків в будинку Киви виявили багато готівки, золото і картини авторства журналістки підсанкційного видання "Страна" Світлани Крюкової.

Після цього Кива заявив, що крім шкарпеток, трусів і спортивного костюма, а також репродукцій картин Крюкової під час обшуків у нього нічого не знайшли. Він подає в суд на Bihus.Info.

Обшуки у Ківи

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 листопада правоохоронці провели обшуки в будинку Киви. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію.

Водночас в офісі генерального прокурора повідомили, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

Цього ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яке було видано йому в 2015 році. "Підстава: його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави", – сказав тоді міністр.

Автор: Віолетта Орлова