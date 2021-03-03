За словами Авакова, питання закриття телеканалів спочатку планувалося до розгляду, але потім було виключено з порядку РНБО.

У 2018 році на той момент президент України Петро Порошенко відклав на засіданні РНБО розгляд рішення про закриття телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука «112» і NewsOne.

Про це міністр внутрішніх справ Аваков розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За його словами, питання закриття телеканалів спочатку планувалося до розгляду, але потім було виключено з порядку денного РНБО.

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Міністр розповів, що на його запитання про телеканали кума Путіна Порошенко відповів: «Так, так, так, так... не переживайте, не скандальте, давайте розберемося, давайте все відкладемо, перевіримо... СБУ, наведіть різкість», - і так далі".

За словами Авакова, йому було прикро чути кілька днів тому, коли Порошенко сказав, що вітає нинішній склад СБУ і шкодує, що минулі працівники СБУ не могли йому подати таких матеріалів.

"Це неправда. Я особисто знаю, що СБУ і (колишній глава СБУ – ред.) Василь Грицак йому такі матеріали показували і давали. І у нього було більш ніж достатньо підстав", - підкреслив Аваков.

Санкції проти Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: УНІАН