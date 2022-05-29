Андрій Єрмак зазначив, що Москва намагається змусити Захід зняти санкції.

Російська Федерація може вдатися до газового шантажу. Країни-члени Європейського Союзу повинні підтримати Україну.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Політик нагадав, що Росія вже спровокувала продовольчу кризу, розв'язавши війну в Україні.

"Враховуючи, що зараз Кремль хоче обміняти розблокування українських портів на зняття санкцій, можна розуміти кінцеву мету Москви. І саме зараз важливо показати силу і єдність західного світу", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим в офісі президента радять союзникам:

підтримати Україну економічно;

ввести мита та ембарго на нафту з РФ;

ввести санкції проти російської банківської системи;

ввести вторинні санкції проти Росії;

надати Україні зброю, яка необхідна на фронті.

"Удари по Росії повинні бути швидкими, без вагань. Інакше кремль спробує розколоти ЄС і продовжить власний шантаж", - підсумував Єрмак.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна не може експортувати аграрну продукцію через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торгових суден. Зокрема, в Україні в квітні вдалося експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як у березні цей показник становив лише близько 200 тис.тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.

У свою чергу заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко пов'язав питання про відкриття російською стороною доступу до портів в Україні з можливістю зняття санкцій з російського експорту, введених Заходом.

При цьому в ООН заявили, що якщо Одеський порт не буде розблоковано, це посилить продовольчу кризу.

Водночас президент Сенегалу і голова Африканського союзу Макі Салл домагатиметься від Росії України розблокування експорту зерна з метою уникнення широкомасштабного голоду. Для цього Салл збирається відвідати Росію і Україну найближчим часом. А у США заявили, що не зніматимуть санкції в обмін на доступ до українських портів.

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