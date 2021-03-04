Проти семи осіб санкції продовжено до 6 березня 2022 року, ще проти однієї особи - до 6 вересня 2021 року.

Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його соратників, при цьому двох осіб було виключено з санкційного списку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, чинне замороження активів стосовно семи осіб, визнаних відповідальними у зловживанні українськими державними фінансами або у перевищенні повноважень, що призвело до втрати українських державних фінансів", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, обмежувальні заходи проти ще однієї особи продовжені до 6 вересня 2021 року.

Ще двох осіб було виключено із санкційного списку.

Це рішення було ухвалене на основі щорічного перегляду запроваджених заходів.

В Офіційному журналі Євросоюзу правові акти щодо цього рішення будуть опубліковані 5 березня.

Санкції проти Януковича і його соратників

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді заморожування активів проти екс-президента Віктора Януковича та чиновників часів його президентства за зловживання державними фінансами і порушення прав людини.

У 2020 році ЄС вирішив зняти санкції з екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова і колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

За інформацією журналіста "Радіо свобода" Рікарда Йозвяка, цього року Європейський Союз мав скасувати санкції проти колишнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра України і першого віце-прем'єра Сергія Арбузова та екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

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Автор: Віталій Саєнко