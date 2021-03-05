В Офісі президента переконані, що санкції мають діяти до повного повернення окупованих Криму і окремих районів Донбасу під контроль України.

В Офісі президента України очікують від адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена запровадження нового санкційного режиму проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко сказала під час онлайн-дискусії "План дій Байдена щодо України", організованої американською неурядовою організацією "Атлантична Рада" та наглядовою радою "Ялтинської Європейської Стратегії" (YES).

"Будемо вельми вдячні, якщо Сполучені Штати розглянуть запровадження нового усебічного санкційного режиму до того часу, поки війна в Україні не припиниться. І ці санкції насправді мають залишатися чинними, допоки східні території та Крим повністю не повернуться під контроль України", - наголосила Свириденко, додавши, що важливо, аби нові санкції поширювалися на проект побудови газопроводу "Північний потік-2".

За її словами, надзвичайно важливо, щоб Сполучені Штати долучилися до процесу переговорів щодо Донбасу у нормандському форматі та в мінському форматі, "аби зробити їх якомога ефективнішими".

"Сполучені Штати, Європейський Союз і Україна повинні координувати позицію. Ми повинні разом працювати заради захисту демократії, свободи та виступати проти авторитарного режиму", - заявила Свириденко.

Також вона сказала, що Україна прагне зміцнити воєнну співпрацю між Сполученими Штатами та Україною, аби "збільшити ціну за будь-яку нову воєнну агресію".

"Ми повинні протистояти будь-яким аспектам гібридної війни разом", - зазначила заступниця керівника ОП і додала, що йдеться про кіберзагрози, протидію інформаційним атакам і систематичній пропаганді.

Свириденко нагадала, що президент України Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена відвідати Україну, а також наголосила на налаштованості глави Української держави відвідати США.

Санкції США проти Росії

6 березня 2014 року президент США Барак Обама підписав указ №13660, який запровадив надзвичайні економічні обмеження щодо Росії та її окремих громадян.

Згодом Обама, а також наступний президент США Дональд Трамп продовжували та розширювали санкції у зв'язку з окупацією Криму і подіями на Донбасі.

26 лютого, з нагоди Дня опору Криму російській окупації президент Джо Байден заявив, що влада США ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом і буде підтримувати Україну.

На початку березня Байден продовжив ще на рік антиросійські санкції, запроваджені у 2014 році у зв'язку із ситуацією в Україні.

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Автор: Віталій Саєнко