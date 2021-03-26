Колишньому народному депутату вручили підозру в створенні незаконного збройного формування.

Сьогодні Печерський районний суд міста Києва обиратиме колишньому народному депутату України Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування, запобіжний захід.

Про це Семенченко повідомив у Facebook.

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«Отримав в СБУ підозру в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК «Вагнер» на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України», - написав він.

За його словами, «сьогодні суд о 17:00, Володимирська, 15. Звичайно ж Печерський».

Він зазначив, що для підтримки на суд прийдуть його дружина, діти та ті побратими, хто «вже не на фронті й ще на свободі».

«Яке б не було рішення суду - я готовий», - наголосив Семенченко.

Що відомо про справу

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з Російської Федерації.

Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої «приватної військової компанії» була спрямована «на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т. ч., проти основ національної безпеки».

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між «ПВК» та представниками різноманітних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано «пропозиції організувати постачання зброї до цих країн».

Серед організаторів такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як «позаштатний агент НАБУ».

Своєю чергою Шевченко заявив, що отримав повістку на допит, і відкинув усі обвинувачення.

Семенченко також заперечив усі звинувачення Служби безпеки України і заявив, що не ховатиметься від слідства.

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Автор: Надя Пришляк