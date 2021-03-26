Сьогодні Печерський районний суд міста Києва обиратиме колишньому народному депутату України Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування, запобіжний захід.
Про це Семенченко повідомив у Facebook.
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«Отримав в СБУ підозру в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК «Вагнер» на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України», - написав він.
За його словами, «сьогодні суд о 17:00, Володимирська, 15. Звичайно ж Печерський».
Він зазначив, що для підтримки на суд прийдуть його дружина, діти та ті побратими, хто «вже не на фронті й ще на свободі».
«Яке б не було рішення суду - я готовий», - наголосив Семенченко.
Що відомо про справу
- 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з Російської Федерації.
- Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої «приватної військової компанії» була спрямована «на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т. ч., проти основ національної безпеки».
- За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.
- Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між «ПВК» та представниками різноманітних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано «пропозиції організувати постачання зброї до цих країн».
- Серед організаторів такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як «позаштатний агент НАБУ».
- Своєю чергою Шевченко заявив, що отримав повістку на допит, і відкинув усі обвинувачення.
- Семенченко також заперечив усі звинувачення Служби безпеки України і заявив, що не ховатиметься від слідства.
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