Представники громадських організацій - об'єднання трудових колективів вищих навчальних закладів, вищої та професійно-технічної освіти, ректори українських університетів звернулися з проханням до президента України Володимира Зеленського призначити Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Про це йдеться в їхньому зверненні до президента України Володимира Зеленського, пише "РБК-Україна".

Читайте також"Випробувальний термін": Шмигаль прокоментував призначення Шкарлета у МіносвітиЗа словами керівників громадських організацій трудових колективів освітньої сфери, ректорів, сьогодні працівники освіти і науки роблять все можливе, щоб під час пандемії і в складних фінансових умовах зберегти науково-освітній потенціал держави і забезпечити його ефективне функціонування. Однак, як зазначають автори звернення, відсутність вже протягом півроку повноправного керівника Міністерства освіти і науки України завдає шкоди і освіті, і науці, а також негативно позначається на авторитеті як самого міністерства, так і освіти в цілому. Автори звернення переконані, що С.М. Шкарлет має значний управлінський досвід, професійно розуміє проблеми. А як представник молодої генерації управлінців, поєднує риси інноваційності з професіоналізмом і патріотизмом. Вони стверджують, що за час своєї роботи в Міністерстві він знайшов розуміння і з педагогами, і з вченими, отримав їх підтримку, і продовжив реформування галузі на конструктивних засадах.

На думку представників громадських об'єднань освітян, ректорів вищих навчальних закладів відсутність повноправного міністра, а також прийняті зміни в рамках децентралізації, викликають занепокоєння в подальшому просуванню реформ, оскільки фактично позбавляють керівника галузі в статусі тимчасово виконуючого обов'язки міністра більшості важелів впливу на формування політики міністерства і розв'язання кадрових питань, ще напередодні закінчення бюджетного року. На їхню думку, це створює загрозу гальмування реформ галузі.

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Автор: УНІАН