Розмір штрафу становитиме від 170 до 255 грн.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про штрафи за неносіння масок у громадських місцях.

Читайте такожШтрафи за маски. Чи допоможе це стримати Covid-19Про це йдеться в картці закону на сайті парламенту.

Зазначається, що сьогодні, 10 листопада, закон було повернуто з підписом голови ВР та направлено на підпис президенту.

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69540

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19 (№ 3891).

Зокрема, законом встановлюється, що перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, а саме респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).

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Автор: Таня Поляковська