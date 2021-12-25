Країна готова до дій за різних сценаріїв не тільки в найближчих її околицях.

У Швеції заявили про підвищення рівня боєготовності країни у зв'язку із напруженням ситуації на кордоні України та Росії.

Про це заявив очільник Генштабу Швеції Мікаель Бюден в інтерв'ю Dagens Nyheter.

"Ми не сидимо склавши руки і не чекаємо, ми збільшили військову готовність у зв’язку з загрозою з боку Росії. Ми робимо більше і готові діяти швидше, ніж звичайно. Ми також готові до дій за різних сценаріїв не тільки в наших найближчих околицях", - розповів Бюден.

Читайте такожУ Росії оголосили про відведення 10 тисяч військових від кордону з УкраїноюОчільник Генштабу країни наголосив, що у 2015 році рішенням парламенту було ухвалено повернути військовослужбовців на острів Готланд, а також направити туди додаткові підрозділи у зв’язку з військовими навчаннями РФ. Ймовірно, зараз ситуація може повторитися.

"Внесені нами зміни передбачають посилення на Готланді та у Балтійському морі. Ми повинні бути готові до дій на кількох напрямках", - підкреслив Бюден.

Як повідомляв УНІАН, з кінця жовтня в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення чисельності російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

26 жовтня під час прес-марафону "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про ймовірність ескалації воєнного конфлікту з боку Росії.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

8 грудня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні додаткову оборонну допомогу у разі ескалації з боку Росії.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тис. російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тис.

Москва заперечує звинувачення в підготовці до нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.