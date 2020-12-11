Як стверджують у суді, згідно з висновками Венеціанської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи, рішення КСУ підлягає безумовному виконанню з боку держави.

У Конституційному суді України заявляють, що Венеціанська комісія визнала легітимним їхнє рішення щодо електронного декларування.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці КСУ.

"Згідно з висновками Венеціанської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи рішення Конституційного суду України №13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року є легітимним та підлягає безумовному виконанню з боку держави", - йдеться в повідомленні.

У суді вважають, що відповідно до висновку, рішення КСУ, "попри критичні зауваження до його мотивації", є легітимним та таким, що підлягає виконанню".

Як зазначають у КСУ, в своїх висновках Венеціанська комісія та Генеральний директорат дали рекомендації Верховній Раді щодо напрямів зміни законодавства на виконання зазначеного рішення суду.

Також, стверджують у суді, під час підготовки документу вказані авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів, навпаки "наголосили, що органи державної влади повинні поважати конституційну роль КСУ та мають виконувати його рішення".

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"Водночас окремі політики у засобах масової інформації подають своє трактування висновку Венеціанської комісії у вигідному їм світлі, викривлюючи при цьому справжню сутність його змісту. З метою запобігання маніпулюванню навколо цього питання, наголошуємо, що рішення Конституційного суду України є легітимним та таким, що підлягає виконанню з урахуванням висновку Венеціанської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи. Фактично, робота над виконанням зазначеного рішення Конституційного суду України розпочалася задовго до ухвалення висновку органів Ради Європи, що свідчить про конструктивну співпрацю відповідних органів, спрямовану на виконання рішення КСУ та приведення закону у відповідність до вимог Конституції України", - повідомили суді.

Разом з тим, у КСУ уточнили, що висновок містить низку критичних зауважень до вказаного рішення, зокрема, щодо аргументації в мотивувальній частині, порядку вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, можливих наслідків щодо прийнятого законодавства по боротьбі з корупцією та інших питань.

У суді зазначили, що усі зауваження вивчаються суддями КСУ для врахування при подальшому напрацюванні рішень.

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Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій і виявлення конфлікту інтересів.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) підготувала десять рекомендацій для внесення змін закону про Конституційний суд України.

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Автор: Антоніна Доломанжи