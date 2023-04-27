Ціна такої послуги на одного військовослужбовця складає від 137 до 145 грн на добу.

Для Збройних сил України не закуповуються окремо продукти, закуповується комплексна послуга з організації харчування.

На цьому звертають увагу в Міноборони, коментуючи поширювані матеріали з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил та окремої військової частини Головного управління розвідки Міністерства оборони України. "Дана інформація подається некоректно. По-перше, порівнюються категорично не тотожні речі. Оскільки для порівняння взято звіти про закупівлю саме продуктів і саме для харчування окремої військової частини ГУР МОУ безпосередньо за місцем постійної дислокації у місті Київ", - підкреслюють у оборонному міністерстві.

Як пояснюється, для харчового забезпечення Збройних сил України Міністерством оборони закуповується "комплексна послуга з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, у тому числі переважно доставку у райони ведення бойових дій".

Відео дня

Зазначається, що послуга з організації харчування, по суті, це формат "їжа "ходить" за військовослужбовцем". Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу.

При цьому зазначається, що, як правило, особовий склад Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим же принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ - завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування.

У Міноборони підкреслили, що продовжують пошук рішень, направлених на забезпечення прозорих процедур закупок та ефективних моделей організації харчування ЗСУ. Зокрема, у першій половині квітня керівництво Міноборони провело зустріч з представниками крупних торговельних мереж "КОЛО", "АТБ-Маркет", "ВАРУС", "АШАН", "СІЛЬПО" (Fozzy Group) з метою долучити крупних рітейлерів до процесу організації і безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців.

"Представники мереж наголосили, що при існуючих вимогах забезпечення логістики продуктів - а саме за принципом гарантування доставки продуктів до частин при їх постійній передислокації, - є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах послуг з організації харчування одного військовослужбовця на добу", - інформує міністерство, зауваживши, що, за словами рітейлерів, вони низькі.

"Наголошуємо: для Збройних сил України не закуповуються окремо продукти. Ціна у договорах враховує, зокрема: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їх облік та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених місцях. Ціни договорів, а також додатки до них були оприлюднені Міноборони ще два місяці тому - 28 лютого", - йдеться в коментарі міністерства.

ГУР купує продукти в рази дешевше Міноборони - що відомо

Напередодні журналісти проекту "Наші гроші" порівняли ціни на продукти у контрактах Міноборони і ГУР і дійшли до висновків, що для потреб Головного управління розвідки закуповують продукти за цінами в рази нижчими, ніж міністерство.

Так, розвідники закупили мінтай по 69 гривень за кілограм, а у Міноборони він коштував 120 гривень. При цьому рис для ГУР обійшовся в 26 гривень за кілограм, що дешевше навіть цін в магазинах, а для Міноборони – від 59 гривень. Схожа ситуація і з морквою. Для української розвідки коренеплід коштує 12 гривень, а для Міноборони мінімум 28 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: