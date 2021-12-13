Ще три політичні партії перебувають на межі 5-відсотково бар'єру.

Якби парламентські вибори відбулися цієї неділі, то до Верховної Ради точно пройшли б п'ять партій.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Вадим Денисенко, презентуючи результати соціологічного дослідження щодо політичних настроїв українців станом на кінець 2021 року.

За його словами, майже три чверті громадян (72%), як і впродовж всього року, заявляють про своє бажання голосувати на парламентських виборах, ще 23% не мають такого наміру.

"На сьогоднішній момент до парламенту чітко проходять п'ять партій, які долають 5-відсотковий бар’єр з великим запасом. І ще три партії - на межі проходження", - зазначив Денисенко.

Він додав, що за підсумками року "Слуга народу" утримує перше місце в партійному рейтингу - за неї проголосували б 19% серед тих, хто визначився і піде на вибори.

Наступними йдуть партія "Європейська солідарність" (16%), "Батьківщина" (14%), "Опозиційна платформа - За життя" (13%), партія Дмитра Разумков (9%), "Сила і честь" і партія "Наші" (5%), "Українська стратегія Гройсмана" - 4%.

Дані опитування свідчать, що схильність молоді голосувати за Зеленського позначається і на найбільшій підтримці серед респондентів віком 18-24 роки його партії: серед них "Слугу народу" своїм вибором називають 27%, і навпаки, серед виборців 55 років і старше підтримка провладної партії майже в три рази менша – 10%. Натомість старше покоління частіше обирає ОПЗЖ – 14%, що корелює з більшою прихильністю цієї категорії до одного з лідерів партії – Бойка.

За регіонами партія "Слуга народу" лише трохи випереджає "Батьківщину" та "Євросолідарність" у Центрі країни – 15% до 12%, натомість на Заході майже вдвічі поступається "Європейській солідарності" - 12% до 21%.

На Сході провладна політсила поступається "ОПЗЖ" – відповідно 12% проти 17%, а на Півдні, навпаки, випереджає її – 19% до 16%.

Найгірші позиції за підсумками 2021 року у "Слуги народу" на Донбасі, де вона поступається ОПЗЖ в три рази: 8% до 26%.

Водночас за підсумками року партія "Слуга народу", яка отримувала підтримку на рівні 22-23% протягом багатьох місяців, у грудні повернулася до показника лютого 2021 року.

Натомість партія "Опозиційна платформа - За життя", яка на початку року очолювала партійні рейтинги, помітно втратила підтримку з лютого місяця – з 22% до 13% у грудні.

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Дві інші партії – "Євросолідарність" та ВО "Батьківщина" – фактично зберегли рейтинги тими самими, що і на початку року.

Антирейтинг партій очолюють "Євросолідарність" та "Слуга народу" - за них у жодному випадку не проголосували б по 19% опитаних, за ними йдуть ОПЗЖ - 17% та "Батьківщина" - 9%.

Як проводилося дослідження

Соціологічне дослідження проводилося по всій території України серед 2 тис. 400 респондентів методом face-to-face з 28 листопада по 10 грудня. Вибірка репрезентує доросле населення України (віком 18 років і старше). Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням UIF, рейтинг президента України Володимира Зеленського стабілізувався на 25%. Наступним у президентському рейтингу є Петро Порошенко із результатом 16% серед тих, хто визначився та піде на вибори.

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Автор: Антоніна Доломанжи